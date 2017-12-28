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iX賣不好？蘋果手機依然在聖誕假期稱霸 啟動率奪冠

鉅亨網2017/12/28 11:40
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蘋果奪得 2017 年聖誕假期智慧型手機市場，Oath 公司旗下的 Flurry Analytics 統計，在聖誕日 (12/25) 前一週所有智慧型手機的首次啟動，蘋果的 iPhone 佔整體 44%，三星排名第二。

蘋果股價日線走勢圖
蘋果股價日線走勢圖

與去年類似，聖誕假期期間，新啟動的手機和平板中有 44％為蘋果的設備，雖然三星在全球智慧型手機，擁有最高的市占率，但顯然不是禮物首選，在 Galaxy S8 的帶動下，三星手機占 26％排名第二。

聖誕假期間智慧型手機啟動率排行
聖誕假期間智慧型手機啟動率排行

剩下的 6 家廠商為價格較經濟實惠的 Android 系統產品，可成為三星的替代品，這是 Vivo 首次打入前 8 名的一年，主要原因為在中國和印度市場的銷售成長，另一方面，僅管 Google 的 Pixel 2 引起廣泛關注，但由於 Google 手機型號不多，以及缺乏高曝光率，銷售量並不大。

蘋果 (AAPL-US) 在今年推出 iPhone 8/8 + 以及 iPhone X，但為了了解蘋果實際的熱銷機款，Flurry Analytics 列出假期期間，蘋果前 10 大啟用的智慧型手機，僅管 iPhone 8/8+/X 佔近 1/3 的啟動率，但排名前 2 的為性價比較好的 iPhone 7 與 iPhone 6。

聖誕假期間，蘋果智慧型手機型號啟動排行
聖誕假期間，蘋果智慧型手機型號啟動排行

iPhone 6 的熱銷情況是有趣的，蘋果僅在今年春季時，在特定的國際市場重新推出 iPhone 6，但在假期啟用率卻為第 2 名，代表手機價格依然是消費者選購手機的重要因素之一。

另一方面在平板部份，Flurry Analytics 指出 5-6.9 吋的手機平板 (Phablet) 在 2017 年有顯著成長，吃掉部份中型手機的市占率，而大型平板的銷售，已趨近平穩。

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