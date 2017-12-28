台助薩爾瓦多確保糧食安全縮短數位落差

（中央社台北28日電）中華民國駐薩爾瓦多大使謝妙宏當地時間21日與薩國外長馬丁內斯（Hugo Martinez）共同主持我援贈薩「灌溉系統不足地區改善計畫」及「一學童一電腦計畫」公開捐贈儀式及簽署紀事錄。

薩農牧部長歐德斯（Orestes Ortez）、教育部長坎胡拉（Carlos Canjura）及科技副次長韓妲（Erlinda Handal Vega）列席見證、相關部會官員及媒體記者等在場觀禮及採訪。

馬丁內斯致詞感謝中華民國政府協助，表示「一學童一電腦第四階段計畫」將使La Paz、San Vicente、Usulutan、San Miguel、Morazan及La Union六省共129所公立學校、8000多名學生及355位教師受益。