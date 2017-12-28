4部落學校將熄燈 校長憂空窗期人才流失

宜蘭泰雅族南湖大山部落學校校長陳銘裕、布農族東群部落學校校長江聰明、卑南族花環部落學校校長林清美及排灣族大武山部落學校校長顏成仁率4所部落學校職員向鍾佳濱陳情，鍾佳濱昨天邀請原民會在屏東縣政府召開「部落學校轉型暨原住民族教育中心規劃說明會」。

行政院原住民族委員會自民國102年起補助原住民族團體設立部落學校，利用寒暑假或課餘時間實施民族教育，讓部落用傳統方式教育原住民學生，但原民會檢討認為成效不高，年底將熄燈。

（中央社記者郭芷瑄屏東縣28日電）設置5年的原住民部落學校將於年底吹熄燈號，新規劃的原住民族教育中心又無法立即銜接，空窗期恐讓人才流失，全國4所部落學校校長向立委鍾佳濱陳情，鍾佳濱允諾解決困境。

原民會教育文化處長陳坤昇指出，部落學校沒有法定約束力，學生出席率與學習成效不佳，經檢討後，將改由鼓勵原住民團體設置原住民族教育中心，讓原住民學生有機會修習傳統文化，而部落學校轉型申請設立原住民族教育中心後，原有人力可優先聘用。

陳坤昇說，原住民族教育中心不再以學校型態運作，能免除部落學校原來面臨的問題，而且可酌收費用使財務更健全。不過，因部落學校年底到期，原住民族教育中心必須等預算通過後才能開始受理申設，校長們擔心新舊間有3個月空窗期，沒有薪資，讓已訓練好的人才流失，也影響部落學校的成果結案與原住民族教育中心的申設。

來自台東、已高齡80歲的林清美指出，她因擔心卑南族語消失，導致族群滅絕，才投入經營部落學校，如今面對部落學校即將結束，人心惶惶。顏成仁表示，如果政府無法妥善處理好3個月空窗期問題，人民將心生怨言。

鍾佳濱表示，立法院將於1月召開臨時會審查107年度總預算，他會在院會爭取以附帶決議方式，在新的計畫實施前，讓部落學校既有人力得以維持，以解決困境。1061228