製造業連6顆黃藍燈近3年來最長 造紙首見紅燈景氣

就 11 月景氣信號各主要組成項目觀察，有 2 個項目分數上升、3 項減少，其中以經營環境面增加 0.59 分最多，其次為成本面增加 0.04 分，而售價、需求面和原物料投入面則分別減少 0.15、0.02 和 0.01 分。

台灣經濟研究院今 (28) 日公布 11 月整體製造業景氣信號值，較上月增加 0.45 分至 11.91 分，反映出口與外銷訂單表現亮眼，不過，燈號未變，連續第 6 個月亮「黃藍燈」，是自 2015 年 2 月以來，最長黃藍燈紀錄。而其中亮點是紙漿和紙製品業者終於見到「紅燈」，是目前製造業中景氣最熱絡的細族群。

從不同產業燈號消長來看，藍燈比重較上月增加 3.61 個百分點至 27.38%，黃藍燈一口氣下滑 13.45 個百分點至 41.83%，而綠燈則增加 6.09 個百分點至 26.06%，黃紅燈和紅燈則分別上升至 1.96%、2.78%。

以類別產業來看，亮紅燈者以紙漿、紙及紙製品業為主，主要是因 11 月中國廢紙、瓦楞紙、紙板、紙箱等價格大幅反彈，有利於台灣紙漿和紙品售價面指標表現，配合春節備貨即將開跑，需求逐漸加溫。

在成衣及服飾品業與皮革、毛皮及其製品業上，由於國際品牌客戶下單意願穩定，訂單持續釋出，燈號由皆藍燈一口氣轉為綠燈。

橡、塑膠製品方面，由於輪胎正處於銷售淡季，加上國內房市景氣尚未復甦，對於橡膠和建築用相關塑膠製品的需求較為疲弱，持續亮藍燈。

受到半導體設備進口連續 7 個月雙位數衰退、電子零組件業淡季效應發酵，使晶圓代工、面板和 LED 廠商營收較上月略減，廠商對於景氣看法轉為保守，因此 11 月電子零組件業景氣燈號續維持低迷的黃藍燈。

儘管光學元件、無線通訊設備需求穩健，但因國際競爭激烈使得手持行動裝置產量續減，也使電腦、電子產品及光學製品業續亮黃藍燈。

運輸業方面，由於進口車銷售表現仍較國產車為強，汽車及其零件業景氣燈號維持藍燈。