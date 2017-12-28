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昱泉佈局泛娛樂平台 明年營運動能可期 股價重回月線

鉅亨網2017/12/28 11:42
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遊戲研發商昱泉 (6169-TW) 明年將以泛娛樂為主軸，擴大營運遊戲、電競、直播與泛娛樂等 4 大平台，並深化遊戲自製與外包業務等技術開發營運，利多激勵今 (28) 日股價大漲近 6%，突破盤整區站回月線之上。

昱泉明年業績目標是要成為泛娛樂中心，總經理洪英超表示，明年將規劃遊戲、電競、直播與泛娛樂等 4 大平台，針對泛娛樂平台的部分，明年首季將推出泛娛樂應用程式「Show Me」，並與中國電視台及節目合作，當使用者安裝應用程式後，在撥打電話或接通電話的待機畫面上，將會出現 5 至 10 秒的影音廣告，待通話結束後，也會自動導入廣告網頁。

以「Show Me」平台來說，洪英超表示，該平台營運模式，可望帶來廣告、付費加值服務與罐頭影音販售等收入，以及透過粉絲經濟驅動的周邊商品業務效益。

至於技術開發部分，明年將會推出 1 款自製手遊與 3 款代理手遊，而先前已在台上線的自製遊戲《仲裁英雄》近來陸續授權海外，中國已於今年 10 月進行封測，預計明年首季上市，韓國也將於首季推出，明年第 2 季與第 3 季將在東南亞與北美推出，至於土耳其市場則已於今年上線。

除遊戲自製外，洪英超表示，今年已在中國蘇州成立美術外包團隊，目前仍持續招募中，客戶來源包括台灣、中國與北美等，預計明年開始接單。

昱泉日 K 線圖

 

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