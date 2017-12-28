群交趴攝影師遭起底！外拍女模解「邀約話術」

芊予表示，自己從14歲開始入行超過10年時間，也曾被攝影師邀約，暗示「去旅館陪我」，並開價單純一對一不拍照為2萬元台幣；含拍照可達5萬；多人的價碼則為8萬起跳，不過提供給攝影師留做紀念的照片，無法保證不會被散播至網路上或遭到轉賣，具有一定的風險。

近日有網友在「Dcard」爆料，指出某知名攝影師疑似藉著拍攝名義舉辦「6女7男群交趴」，還疑似有收費行為，事後部分照片流出，且照片中女主角遭踢爆大多已有男朋友，風波越演越烈。資深外拍女模芊予在27日播出的節目《新聞挖挖哇》中也透露曾遇過攝影師邀約，公開類似活動的價碼與話術。

芊予也公開了攝影師的拐騙話術「很多外拍模特兒、很多小模都有」、「妳遲早也是會啊」，甚至會威脅不拍照就要在社群網站上惡意抹黑；她也曾被同行的女生邀約，詢問「有沒有接旅拍？」、「妳不要拍照，跟攝影師聊天就好」、「不然我陪妳，我們一起拍」、「可以全裸嗎？」、「不然我們都不要拍，我們一起去玩就好，他會付我們一筆錢，我們有很多姊妹可以一起玩」。

芊予當時嚇到心想「我連內衣都沒有拍過了…現在的女生都是這個樣子嗎？現在這麼好賺？」機警的她認為旅拍有一定的風險，因此均未答應，也拒接大尺度的拍攝邀約，確保自身安全。

芊予透露自己和「6女7男群交趴」的攝影師相識，兩人是臉書好友，該攝影師在外拍圈相當有知名度，曾幫小模、知名人士拍攝出一系列廣受好評的作品，平常貼文也十分勵志，因此看到新聞時相當吃驚，不過自己並無和對方合作過。