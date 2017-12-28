搶收境外學生 台大銘傳淡江收最多

（中央社記者陳至中、許秩維台北28日電）教育部今天公布大專校務資訊，近年受到國際化和少子女化影響，大專搶收境外生，其中又以台灣大學、銘傳大學、淡江大學收到的人數最多。
境外生包括外國學生、僑生、港澳生、中國大陸學生，根據教育部公布最新資訊，公立學校以台大（2615人）、成大（1667人）、政大（1503人）、台師大（1393人）、清大（1196人）最多。
私立學校也表現不俗，其中以銘傳大學（2123人）、淡江（2023人）、逢甲（1641人）、文化（1543人）、義守（1533人）招收到的境外生最多。
教育部高教司長李彥儀表示，私校有2校境外生人數比大部分公立學校還多，可見招生非常努力，成績也看得出來。技專境外生人數雖然較少，但還是有一些學校表現不錯，例如台灣科技大學就有1222人，明新科大也有391人，這兩所學校都有很多來自東南亞的學位學生。
另外，教育部也公布新生住宿提供率(申請人數除以實際住宿人數)，以私立技專的90.7％最高，公立一般大學則最低，只有86.2％。李彥儀表示，公立學校住宿需求最高，學校要更努力提供床位數。
另外，輔系、雙主修的統計，政治大學不論人數、比率都名列前矛，9407個在籍日間學士班學生中，有3681人次修輔系，1592人次修雙主修。李彥儀說：「我們也很訝異。」輔系要修20個學分、雙主修要修40個學分，人數如此多，可見學生想要多元學習、跨領域發展。1061228