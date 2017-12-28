搶收境外學生 台大銘傳淡江收最多

（中央社記者陳至中、許秩維台北28日電）教育部今天公布大專校務資訊，近年受到國際化和少子女化影響，大專搶收境外生，其中又以台灣大學、銘傳大學、淡江大學收到的人數最多。

境外生包括外國學生、僑生、港澳生、中國大陸學生，根據教育部公布最新資訊，公立學校以台大（2615人）、成大（1667人）、政大（1503人）、台師大（1393人）、清大（1196人）最多。

私立學校也表現不俗，其中以銘傳大學（2123人）、淡江（2023人）、逢甲（1641人）、文化（1543人）、義守（1533人）招收到的境外生最多。