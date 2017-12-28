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中央社

越南GDP創新高 三星台塑貢獻亮點

中央社2017/12/28 11:46
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社河內28日電）越南統計總局官員指出，三星集團與台塑河靜鋼廠的營運，對越南經濟發展有積極貢獻，但也憂心經濟過度依賴外資企業。越南國內生產毛額（GDP）今年成長6.81%，創下2011年以來新高。

統計總局工業統計司司長范廷翠（Pham Dinh Thuy）表示，今年加工與製造業成長14.5%，是6年來最高的成長水準，其中三星與台塑的貢獻分別為5.43個百分點和0.19個百分點，是加工與製造業成長的亮點。

「首都安寧報」新聞網站今天報導，越南統計總局昨天公布2017年經濟社會發展情況的報告，指出今年GDP成長率達6.81%，超越國會所提出6.7%的目標，其中第1至第4季度GDP成長率分別為5.15%、6.28%、7.46%和7.65%。

以產業而言，今年越南農林水產業成長2.9%，呈現大幅復甦的態勢；工業與建築業成長8%，以及服務業成長7.44%。

統計總局總局長阮碧林（Nguyen Bich Lam）指出，今年越南貿易總額達到逾4000億美元的新紀錄，其中三星與台塑等大型企業的貢獻相當大。不過，越南統計總局官員也對經濟過度依賴外資企業表示擔憂。

根據統計，今年越南人均GDP為2385美元，與去年相較，增加170美元；通貨膨脹率為3.53%，也達到所提出控制在4%以內的目標。1061228

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