註冊率低大專 教部分析：區域是關鍵

（中央社記者陳至中台北28日電）少子女化影響下，教育部今天首度公布大專「全校」註冊率，至少17所學校低於6成。教育部分析，「最吃虧的都是區域關係。」

教育部次長姚立德表示，少子女化來臨，對所有學校來說都是不可避免的趨勢，今年公布的數據可見，除了私校，部分國立學校表現也受到影響。

姚立德表示，註冊率表現較差的學校，幾乎都是因為區域吃虧。他建議學生在評斷該不該念某所學校時，指標應該是多元的，包括財務狀況、境外學生人數、住宿比率、教師專兼任人數、休退學人數等，從各個角度綜合判斷辦學好壞。