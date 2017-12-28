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註冊率低大專 教部分析：區域是關鍵

中央社2017/12/28 11:49
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者陳至中台北28日電）少子女化影響下，教育部今天首度公布大專「全校」註冊率，至少17所學校低於6成。教育部分析，「最吃虧的都是區域關係。」

教育部次長姚立德表示，少子女化來臨，對所有學校來說都是不可避免的趨勢，今年公布的數據可見，除了私校，部分國立學校表現也受到影響。

姚立德表示，註冊率表現較差的學校，幾乎都是因為區域吃虧。他建議學生在評斷該不該念某所學校時，指標應該是多元的，包括財務狀況、境外學生人數、住宿比率、教師專兼任人數、休退學人數等，從各個角度綜合判斷辦學好壞。

教育部技職司長楊玉惠表示，註冊率只是其中一個指標，關鍵還是教學品質。單一學系如果新生註冊率低於5成，會列為教學查核重點，觀察學校是否併班上課，或是教師授課和專長不符合等狀況。

楊玉惠也提到，註冊率低的學校幾乎都在東部、南部，「地區性是影響招生多寡很大的因素。」不可諱言，現在孩子都喜歡往北部、都市地區跑，以前總學生數高較不明顯，現在人數少了，就會顯現出來。

媒體追問是否私立技專的註冊率表現最差？楊玉惠說，其實也有許多表現不錯，例如私立技專註冊率最高的前10名學校，有5個是五專，可見家長對於五專的信心有回來，肯定五專的技術能力訓練，比一般大學更為紮實。1061228

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