宏達電前進CES 董事長王雪紅親征秀VR、AR實力

CES 明年 1 月 9 日至 1 月 12 日將在美國拉斯維加斯開展，全球參展廠商超過 3000 家，將展 24 個產品類別的產品及技術，預估可吸引超過 5.5 萬人次參觀，台廠也積極參展，除了宏達電，包括聯發科 (2454-TW)、義隆電 (2458-TW)、光寶科 (2301-TW) 中磊 (5388-TW)、鈺創 (5351-TW)、訊連 (5203-TW) 等科技大廠都將參展。

宏達電預計在美國當地時間 1 月 8 日舉辦全球記者會，且在會後展示及開放限時體驗最新 Vive 內容。

美國 CES 2018(國際消費性電子展)將在明年 1/9 登場，宏達電 (2498-TW)董事長王雪紅將親自領軍，展出宏達電在虛擬實境 (VR)、擴增實境(AR) 及生態圈布局成果，據悉，Vive 明年可望推出 4K 版本。

宏達電今日指出，Vive 參展 CES，明年同樣選在美國拉斯維加斯 Wynn 飯店特設展區，同時將舉行全球記者會，向全球展示及說明在 VR、AR 相關應用、及打造生態圈的成果；據了解，Vive 明年可望推出支援 4K 的版本。

宏達電全力衝刺虛擬實境市場，中國版獨立運作虛擬實境裝置 ViveFocus 雙 12 開放預購首日，奪下銷量及金額雙料市占冠軍，預購銷售量市占率 56%、銷售額市占率 78%，且獲得代理商偉仕佳傑公司追加 10 億元人民幣採購銷售合約。

宏達電指出， Vive Focus 是在中國市場推出的高階一體機，預計明年 1 月出貨；Vive 中國區總經理汪叢青看好中國一體機市場，認為 Vive Focus 的售價非常有競爭力，加上商用和 B2B 的強勁需求，還有明年將上演的好萊塢大片一級玩家 (Ready Player One) 的行銷廣告效益，一體機銷售看好。

宏達電明年除了極力衝刺 VR 之外，在智慧手機部分則是定調約推出 5-6 款手機，包括高中低階機款，加上出售手機團隊的業外收益挹注，明年營運具有轉機；今日股價開高走高，盤中一度拉升至 75.4 元，再站上 5 日線。

若投資人看好宏達電後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價外 15% 的標的，例如：宏達電台新 77 購 02 (069462-TW)、宏達電國泰 75 購 01 (068192-TW)、宏達電永昌 74 購 02 (068048-TW) 等。