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中央社

立法院年度代表字票選 怒字奪冠

中央社2017/12/28 11:55
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者蔡佳伶台北28日電）公民監督國會聯盟今天公布立法院年度漢字票選結果，由「怒」字奪冠。公督盟執行長張宏林表示，希望所有立委知道，人民對他們今年的表現，以怒字作收。

公民監督國會聯盟今天在立法院前召開記者會，公布立院年度漢字「怒」，並將大大的怒字貼在立院群賢樓大門上。

立法院年度漢字前3名分別是怒、鬧、彎。公督盟表示，第1名「怒」從一開始票數就遙遙領先其他字，最後以229票登上冠軍；第2、3名分別是「鬧」（149票）、「彎」（145票），可反映出民眾對立法院吵鬧的負面形象、議事延宕，也不滿民進黨對勞工權益大轉彎。

公督盟認為，經濟民生領域法案、勞基法修正爭議與民眾生活息息相關，是最容易引發民怨的議題，因此成為關注焦點。

張宏林表示，民眾對立院整個表現、修法過程、議事角力，給了怒字，希望所有立委知道，人民對他們今年的表現，以怒字作收。

公督盟在11月30日至12月14日進行票選，有1021位民眾參與投票，在20個字中每人只能選一個。

根據公督盟歷年票選結果，立院年度漢字分別是2008年「黑」、2009年「私」、2010年「唬」、2011年「恥」、2012年「廢」、2013年「假」、2014年「同」、2015年「新」，以及2016年「暴」。1061228

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