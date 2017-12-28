立法院年度代表字票選 怒字奪冠

（中央社記者蔡佳伶台北28日電）公民監督國會聯盟今天公布立法院年度漢字票選結果，由「怒」字奪冠。公督盟執行長張宏林表示，希望所有立委知道，人民對他們今年的表現，以怒字作收。

公民監督國會聯盟今天在立法院前召開記者會，公布立院年度漢字「怒」，並將大大的怒字貼在立院群賢樓大門上。

立法院年度漢字前3名分別是怒、鬧、彎。公督盟表示，第1名「怒」從一開始票數就遙遙領先其他字，最後以229票登上冠軍；第2、3名分別是「鬧」（149票）、「彎」（145票），可反映出民眾對立法院吵鬧的負面形象、議事延宕，也不滿民進黨對勞工權益大轉彎。