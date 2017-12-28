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貴州茅台董事長袁仁國：茅台酒是拿來喝的不是拿來炒的

鉅亨網2017/12/28 12:08
鉅亨網 / NOWnews
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中國證券網今 (28) 日報導，中國國酒茅台 2017 年度全國經銷商聯誼會在茅台會議中心開幕。茅台集團 (600519-CN) 董事長袁仁國透露，從 2018 年 1 月 1 日起上調各種產品供貨價格，上調幅度為 9%-25%。而在會議正式開始前，貴州茅台早間公告，宣布自 2018 年起適當上調茅台酒產品價格，平均上調幅度 18% 左右。

報導指出，時隔 5 年，茅台作為當下白酒行業的引領者，終於提高出廠價，兌現了市場醞釀良久的漲價預期，也正式抬高了白酒行業價格天花板，是業內人士認為利好整個行業高端、次高端白酒的最重要催化劑

按照 18% 的平均提價幅度估算，茅台酒出廠價將從 819 元人民幣提升至 966 元人民幣左右。據了解，近期貴州貴陽終端市場飛天茅台酒每瓶約 1700 元人民幣，業內人士估計，此次提價後茅台酒終端售價或將逼近 2000 元人民幣。

袁仁國現場第一時間解讀提價，呼籲經銷商不要推高茅台酒市場價格，讓消費者真正喝起來；他認為，茅台市場價格波動小、漲幅小，保持在合理區間，有利於廣大消費者，也有利於經濟發展。

對於茅台酒限價卻一瓶難求的市況，袁仁國承認，目前有的經銷商存在讓價格飛一會，有的經銷商囤積不賣，導致市場高價酒很多，平價茅台一瓶難求。他強調，「茅台酒是用來喝和儲存，要理智對待價格，茅台酒不是用來炒的。」他還透露，目前茅台酒的公務消費占比不到 0.15%。

袁仁國在會上介紹，茅台集團今年 1 至 11 月實現銷售收入 654 億人民幣，年增 52%，利潤年增 58% 左右。20 年來茅台集團累計實現銷售收入超 3800 億人民幣，利潤超 1900 億人民幣。

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