貴州茅台董事長袁仁國：茅台酒是拿來喝的不是拿來炒的

中國證券網今 (28) 日報導，中國國酒茅台 2017 年度全國經銷商聯誼會在茅台會議中心開幕。茅台集團 (600519-CN) 董事長袁仁國透露，從 2018 年 1 月 1 日起上調各種產品供貨價格，上調幅度為 9%-25%。而在會議正式開始前，貴州茅台早間公告，宣布自 2018 年起適當上調茅台酒產品價格，平均上調幅度 18% 左右。

報導指出，時隔 5 年，茅台作為當下白酒行業的引領者，終於提高出廠價，兌現了市場醞釀良久的漲價預期，也正式抬高了白酒行業價格天花板，是業內人士認為利好整個行業高端、次高端白酒的最重要催化劑。