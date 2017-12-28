陸國企美國子公司 遭控告大規模詐欺

美國之音中文網報導，巴哈馬地產商伊茲米爾利安（Sarkis Izmirlian）旗下的BML地產開發公司26日向紐約最高法院遞交訴狀，指控中國建築美國公司（China Construction America Inc.）詐欺，故意拖延價值35億美元的巴哈馬賭場酒店度假村工程，導致BML巨大損失。

中國建築工程股份有限公司在上海上市，市值約420億美元，是世界上最大的建築公司之一。

訴狀提到，中建美國提交數億美元假帳單、故意造成建築工地人手不足，將建築工地作為員工培訓所，更把機械設備和工人挪到中建美國承包的另一處工地。中建美國知道無法讓度假村在2014年12月如期落成，卻故意製造可以按期啟用的假象，以繼續承包。

BML為此控告中建美國12項欺詐、2項違約和1項違背誠信，共15項罪名。此外，BML於2015年也曾在英國高等法院控告中建美國，求償1.92億美元。

巴哈馬賭場酒店度假村位於巴哈馬首都拿索，佔地400公頃，建築面積32萬平方公尺，規劃多家豪華品牌酒店約2200間客房、私人海灘、高爾夫球場、賭場、品牌商店，預計將為巴哈馬經濟成長率增加12個百分點。

綜合陸媒報導，中建美國承包這項工程合約總額為19.19億美元。前北京市長王安順、前商務部副部長姜增偉及公安部和其他政府部門的高官，都曾率團到這處工地「視察指導」。

美國之音引述代表BML地產公司的公關公司Kekst人員表示，這些招待中國高官的費用很多都被中建美國當作工程費向地產商報銷。其中包含購買手工製作圍巾、高爾夫俱樂部消費、參觀帝國大廈等費用。

金融時報報導，伊茲米爾利安2005年獲得巴哈馬賭場酒店度假村工程，但在全球金融危機之後，伊茲米爾利安接受來自中建美國的緊急投資和中國進出口銀行24.5億美元的國家控制貸款。他本人投入8.5億美元，加上中國建設工程公司的1.5億美元，工程總額約35億美元。

BML地產公司在2015年因工程一再拖延無法完工，因此向美國德拉瓦州法院申請破產。這也導致標普全球評級（S&P Global Ratings）下調巴哈馬主權評級。

這項工程最終被總部位於香港的珠寶集團周大福企業收購。隨後，巴哈馬度假村部分園區在2017年4月開業。1061228