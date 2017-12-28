這間車商今年股價漲81%！不是特斯拉 是法拉利

股市蒸蒸日上的時代賣一輛超過 40 萬美元以上的車，應是好的商業模式。

2017 年最夯的車輛股，並非是狂燒現金的特斯拉 Tesla (TSLA-US)，而是義大利超跑商法拉利 Ferrari (RACE-US)。法拉利股價今年上漲了約 81%，週三 (27 日) 股價下滑 0.15% 來到 106.80 美元。

法拉利股價日線走勢圖

據了解，至週三 (27 日) 以來，電動車商特斯拉雖然在虧損的情況下還是在 2017 年把股價拉升了 46%。而執行多起改革，並強力推進電動車 EV 市場的前美國車廠大佬 GM (GM-US) 也只提升了 18% 的股價。