韓總統表態 韓日慰安婦協議無法解問題

（中央社記者姜遠珍首爾28日專電）韓日慰安婦協議因昨天韓方發布一份報告再引爭議，南韓總統文在寅今天以總統身分表明，雖然兩國政府曾有協議公開承諾，但這項協議並無法解決慰安婦問題。

南韓昨天公布了報告，認定韓日協議未能解決慰安婦爭議，日本則要求南韓履行協議，有關慰安婦議題已是韓日兩國長久以來的外交難解議題。

南韓聯合新聞通訊社報導，南韓總統府青瓦台發言人朴洙賢今天說，文在寅總統今天對韓日慰安婦問題協議審查專案組發布的結果，明確表示韓日協議無法解決慰安婦問題。

這是文在寅對專案組調查結果首次表態。南韓媒體報導，文在寅明確表示兩國政府間協議無法解決慰安婦問題的發言，可能暗示有重啟談判或廢除協議的可能，韓日關係也將隨之再掀波濤。