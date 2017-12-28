宅男川普上任將屆一年 跟華府還是不熟

（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國總統川普在華府即將住滿一年，卻尚未在不用付他租金的餐廳吃過一頓與公務無關的餐點、沒在甘迺迪中心欣賞過表演、沒去過運動賽事、也沒參觀過大多數景點。

美聯社報導，這是川普當政以來最奇特的現象之一，也是川普改變白宮內部與白宮和首都華盛頓哥倫比亞特區之間關係的眾多方式之一。

華府市議會民主黨籍議長蒙德爾森（PhilMendelson）說：「我會說，川普是近年歷任總統中『臨場感』最低的一位。」

蒙德爾森表示，不只是餐廳，川普也比近年其他總統還要少參與當地慈善活動，他不曾造訪過當地的食物銀行，也沒有協助小學進行閱讀宣傳活動。