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中央社

宅男川普上任將屆一年 跟華府還是不熟

中央社2017/12/28 12:08
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國總統川普在華府即將住滿一年，卻尚未在不用付他租金的餐廳吃過一頓與公務無關的餐點、沒在甘迺迪中心欣賞過表演、沒去過運動賽事、也沒參觀過大多數景點。

美聯社報導，這是川普當政以來最奇特的現象之一，也是川普改變白宮內部與白宮和首都華盛頓哥倫比亞特區之間關係的眾多方式之一。

華府市議會民主黨籍議長蒙德爾森（PhilMendelson）說：「我會說，川普是近年歷任總統中『臨場感』最低的一位。」

蒙德爾森表示，不只是餐廳，川普也比近年其他總統還要少參與當地慈善活動，他不曾造訪過當地的食物銀行，也沒有協助小學進行閱讀宣傳活動。

比起川普，第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）還比較常出來活動，她曾與約旦王后芮尼雅（QueenRania）現身一間女子特許學校、參加軍方贊助的假日玩具募捐活動，並到國家兒童醫療中心（Children'sNational hospital）探視病童和醫護員工。

但這位「宅男」總統鮮少外出，就算出門也幾乎總是只去他名下的房地產。

川普在總統任期內至少花100多天在自己房地產上，冬天週末就到佛羅里達州私人海湖俱樂部（Mar-a-Lago），夏天就去新澤西州貝德敏斯特（Bedminster）或他在維吉尼亞州的高爾夫俱樂部。

就算他在華府過週末，也只在一間餐廳用餐過，也就是位於川普國際飯店（Trump International Hotel）內、去年才開幕的BLT Prime牛排館，距離白宮僅幾個街區之遙。

川普當時造訪餐廳讓大批前往飯店的觀光客興奮不已，也創造話題和營收。不過喜歡全熟牛排加番茄醬的川普多半選擇在白宮用餐。

川普上個月在賴瑞歐康納（Larry O'Connor）電台節目上說：「我喜愛白宮的食物。白宮就是最棒的餐廳，也是最美的餐廳。」（譯者：中央社李佩珊）1061228

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