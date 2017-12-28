10年增24萬宅 新北市住宅數成長冠全台

（中央社記者朱則瑋台北28日電）內政部營建署今天公布「104年住宅狀況抽樣調查」結果，總計全台有849萬5000宅，10年間各縣市住宅數皆呈正成長，又以新北市增加24萬宅最多，但全台空屋率也微升至14.19%。

根據營建署「104年住宅狀況抽樣調查」顯示，104年全國住宅約有7成集中6個直轄市，10年間年平均成長率為1.38%，各縣市住宅數均增加，除了新北市增加24萬宅最多，其次為桃園市增加15萬宅、台中市及高雄市增加12萬宅，而連江縣僅增加400宅最少。

雖然全台住宅數成長，但並無相對人口入住，營建署調查全國住宅中空閒住宅率約占14.19%，10年來空閒住宅的比率略增0.27個百分點，按縣市地區而言，除了高雄市占1成7，其餘直轄市約占1成，中部地區縣市均占2成、其他地區縣市（不含花蓮縣、連江縣）則超過1成3，比94年調查略增0.27%。