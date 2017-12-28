帝寶深耕兩岸產能 明年業績看增5%到10%

展望中國大陸原廠委託製造（OEM）產能布局，帝寶昆山廠持續與中國大陸本土車廠品牌合作，深化OEM車燈產品滲透率。昆山廠是帝寶在中國大陸最大的OEM生產基地。

法人預估，帝寶明年整體業績可較今年成長5%到10%區間，有機會創歷年新高。

（中央社記者鍾榮峰台北28日電）車燈大廠帝寶中國大陸AM廠規劃擴產，台灣新廠續量產，預計明年第1季全產能建置完成。法人估帝寶明年業績看增5%到10%，有機會創歷史新高。

帝寶指出，昆山廠將配合昆山市政府高新區動遷計畫政策，此政策性搬遷完全無關於市場日前流傳吳淞江部分流域企業停產一事。

法人預估，昆山廠占帝寶整體業績比重約12%。

在寧波、合肥與南昌廠產能布局，帝寶持續與中國大陸本土車廠品牌合作OEM車燈產品。

在中國大陸售後維修市場（AM）產能布局，帝寶位於丹陽的晨揚廠規劃擴產，晨揚廠是帝寶在中國大陸最大的AM車燈生產基地。

法人預估，晨揚廠占帝寶整體業績比重約5%。

在台灣產能部分，帝寶台灣彰濱新廠已陸續進入量產階段，預估到2018年第1季全產能可建置完成，可提升帝寶在歐美的市占率和競爭力。

法人預期，若彰濱新廠全產能開出，可望提升帝寶在台灣AM產能1成以上。

從市場應用端來看，目前AM車燈產品占帝寶整體業績比重約75%，主攻歐洲和美國市場。1061228