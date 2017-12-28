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中央社

連4任駐加代表任期短 影響拓展台加關係

中央社2017/12/28 12:12
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者胡玉立多倫多27日專電）駐加代表龔中誠因護照出包案遭調返國內，他高聲喊冤，但卸任命運恐難逆轉。2012年7月以來駐加代表一共派換4任，任期都不長，不論異動原因為何，難免影響台加關係拓展。

曾任領務局長的龔中誠說，今天凌晨接獲外交部人事處電話「告知」他遭調職回部辦事，整晚難以成眠，對於自己「莫名其妙」被懲處，感到不可置信。

他也感慨說：「中華民國台灣能夠犯錯的空間其實很有限。我善盡職責，卻反而是犯了罪？這樣叫以後的人怎麼做事？」

現年61歲的龔中誠民國70年進入外交部，102年至105年擔任領務局長，去年接任駐加代表於9月6日抵達渥太華履新後，立即投入爭取台灣受邀參加3年一度的國際民航組織（ICAO）年會，後與民航局代表團合力在蒙特婁會場外發聲，爭取國際支持。

加拿大近來不斷有聯邦參、眾議員公開出面支持台灣參與國際組織，台加互訪頻繁；今年5月間，加拿大政府甚至明確指出，如果將台灣排除在世界衛生大會（WHA）之外，對全球衛生體系將造成「反效果」。

今年7月間，代表處掌握加拿大150周年國慶時機，於渥太華舉辦「台灣日」，吸引了7000多人次參加，對人口不多的渥京來說，也算盛事一樁。

這一年多來的活動紀錄顯示，駐加代表處正在全力衝刺，但「龍頭」因昔日在台業務被調回部辦事，面對之後的人事「空窗期」，代表處目前氣氛也顯得有些尷尬，但值得關注的是對台加關係發展的影響。

現任外交部長李大維曾於2007年至2012年7月擔任駐加代表5年，在他之後的一連4任駐加代表，從劉志攻、令狐榮達、吳榮泉、到即將調返國內的龔中誠，任期短則1年不到、長則2年未滿。其中令狐榮達卸任後高升，回台接任外交部政務次長。

駐加代表人事更迭似顯頻繁，在展現穩定長遠經營台加關係的意願上，不容易加分。

加拿大在國際外交舞台上，雖不足以呼風喚雨，但其對自由人權價值與人道精神堅持、原住民和解經驗，都可以與台灣相互借鏡。尤其是目前美國國內價值觀狂亂難測，台加雙邊關係的穩定發展更顯珍貴而重要。1061228

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