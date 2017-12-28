連4任駐加代表任期短 影響拓展台加關係

（中央社記者胡玉立多倫多27日專電）駐加代表龔中誠因護照出包案遭調返國內，他高聲喊冤，但卸任命運恐難逆轉。2012年7月以來駐加代表一共派換4任，任期都不長，不論異動原因為何，難免影響台加關係拓展。

曾任領務局長的龔中誠說，今天凌晨接獲外交部人事處電話「告知」他遭調職回部辦事，整晚難以成眠，對於自己「莫名其妙」被懲處，感到不可置信。

他也感慨說：「中華民國台灣能夠犯錯的空間其實很有限。我善盡職責，卻反而是犯了罪？這樣叫以後的人怎麼做事？」

現年61歲的龔中誠民國70年進入外交部，102年至105年擔任領務局長，去年接任駐加代表於9月6日抵達渥太華履新後，立即投入爭取台灣受邀參加3年一度的國際民航組織（ICAO）年會，後與民航局代表團合力在蒙特婁會場外發聲，爭取國際支持。