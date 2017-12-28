中國加大打擊污染 連2年居全球綠色債券最大發行國

綠色債券相較於普通債券，主要用途必須是資助有利環境的活動。由於中國發行的數量日漸擴大，中國央行與中國證監會 27 日也聯合發布新規，要求完善債券認證制度。對評估認證機構資質、業務承接、評估認證內容、評估認證意見等方面，都有所規範。

據《CNBC》報導，數據公司 Dealogic 資料顯示，截至 2017 年 11 月底，中國發行綠色債券已有 66 支，金額達 248.9 億美元。2016 年，中國也發行了 43 支，金額為 331.7 億美元，超越了美國及法國等傳統綠色金融巨頭。

隨著中國打擊污染行動加大，中國已經連續 2 年成為全球最大的綠色債券發行國，此一趨勢預計還會持續。

據發布的《綠色債券評估認證行為指引（暫行）》，對於評估認證結論為「不符合」的綠色債券，經一定期限整改後仍無法符合要求的，將撤銷綠色債券標識。

Amundi Asset Management 經理人 Alban de Fäy 表示，中國是當前污染最嚴重的國家之一，特別是空氣污染，他們現在致力對抗氣候變遷。這家機構主要管理具社會責任的固定收益投資。

對許多觀察家來說，中國在綠色債券的發行居冠，說明他們正在解決近 30 多年快速發展下，所帶來的環境問題。

實際上，這也在全球吸引了大量資金。據穆迪 (Moody's) 數據，2016 年全球綠色債券發行量增長了 120%，達創紀錄的 934 億美元。今年前 9 個月，綠色債券發行已達 945 億美元，估全年超過 1200 億美元。

分析師表示，中國綠色資本市場的增長，主要來自政府的支持。據中國央行 2015 年的估算，每年需要約 2 兆元人民幣 (3054.6 億美元) 的投資，才能達到減少污染的目標。但是那一年，中國只發行 3 支綠色債券，金額 12.9 億美元。因此，2016 年之後的增加，預定還會持續。