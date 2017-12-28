三大新重劃區拚戰2018 房市多空指標之一

（中央社記者韋樞台北28日電）明年新屋戰火在新店中央新村北側、三重仁義段和龜山A7站三大重劃區點燃，預計明年首季開賣。房市專家指出，這三大重劃區房價變化將是房市多空指標之一。

房市研究單位住展雜誌統計，2018年有新店中央新村北側、三重仁義段，以及龜山A7站等三大重劃區加入戰局，面積合計近250公頃，且三大重劃區各有題材加持，建商也早已進駐卡位，抵費地標售結果將是房市風向球。

住展雜誌企研室經理何世昌表示，中央新村北側（含十四張）重劃區屬三大重劃區中最熱門；此重劃區面積約39.8公頃，距台北市近，北鄰環狀線十四張站、南近小碧潭站，又有水岸等利基，吸引上市櫃如宏普、長虹、國泰布局，未上市則有大陸建設、國美、茂德等建商插旗。