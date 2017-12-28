中共二中全會論修憲 港媒：寫入習思想

中共19屆二中全會討論的修憲內容，將在明年3月的大陸全國兩會上表決。這將是中國大陸1982年12月制憲的現行第4部憲法的第5次修訂。依照以往修改黨章後修憲的慣例，19大報告中確立的主要論斷將在憲法修正案中得到體現。

香港明報報導，中共二中全會通常在2月召開，這次卻決定比以往提前一個月，沒像以往一樣議題包括討論向大陸全國兩會（人大、政協）建議的國家領導人名單。

報導指出，在中共19大上，習近平思想確立為中共新的指導思想。修憲時，序言部分的「中國各族人民將繼續在中國共產黨領導下，在馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論和『三個代表』重要思想指引下」，將加入「習近平新時代中國特色社會主義思想」。

香港星島日報今天也報導，由於「習近平新時代中國特色社會主義思想」在19大已經列入黨章，相信也將寫入憲法。

明報還報導，對社會主要矛盾的表述也可能會有變化。19大報告中說，中國社會主要矛盾已經轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾。大陸憲法中「我國將長期處於社會主義初級階段」，料將修訂為「我國特色社會主義進入了新時代」。

據報導，憲法修正案通過後，「監察法」預料將通過並施行，國家監察委員會將隨之成立，成為中國大陸最高國家監察機關。屆時，中國的權力架構將由「一府兩院」（政府、法院、檢察院）變成「一府一委兩院」。1061228