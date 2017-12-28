2017年香港GDP料達3.7% 創6年新高

中新網援引新華網報導，自 2011 年以來，香港經濟進入恢復性增長階段，增速均在 3% 以下。2017 年 2 月，香港政府在制定財政預算案時，對於經濟增長仍然持保守預期，認為全年升幅為 2-3%。

2017 年香港經濟走出了超越預期的上揚曲線，第 1、2、3 季年增分別為 4.3%、3.8%、3.6%，均高於過去 10 年 2.9% 的趨勢增長率。香港及市場預期，全年經濟增長速度 (GDP) 將達到 3.7%，顯著高於 2016 年 2.0% 的水準，並將創 2011 年以來的 6 年之最。

不過，2016 年底至 2017 年初的主要指標數據已展露出喜人跡象，隨後香港政府 2 次上調全年 GDP 增速預期，年中之際上調至 3-4%，11 月進一步上調至 3.7%。

香港財經事務及庫務局局長劉怡翔日前表示，2017 年已經踏入尾聲，香港經濟表現理想，這對於小型的成熟經濟體而言，是很好的成績。

伴隨經濟前行，香港的就業和物價形勢更趨穩健。截至 11 月的資料顯示，香港失業率為 3.0%，是 1998 年初以來的最低水準，勞工市場接近全民就業；香港基本通膨率為 1.6%，港府預測 2017 年全年基本通膨率為 1.7%，低於 2016 年 2.3% 的水準。

推升香港經濟的力量，源自以私人消費為主的內部需求及逐漸轉強的外部需求，中國則是關鍵因素。2017 年，香港私人消費開支動力強勁，年增幅度連續 5 季加快；與此同時，港府開支在前 3 季也創下 5 年以來最大升幅。

週邊環境方面，發達經濟體和新興經濟體都處於復甦狀態，尤其是亞洲地區的經濟需求增多，香港的開放型支柱產業貿易和物流獲益匪淺。香港貿易發展局預測，2017 年香港出口將扭轉 2016 年輕微下跌的局面增長 5%，並將帶動相應專業服務輸出。此外，中國市場因前 3 季進口貿易量占比為 54%，未來仍然最被看好。

伴隨全球經濟前景改善，投資氣氛普遍維持正面，香港金融業 2017 年獲利可觀，光是零售銀行業務在前 3 季的稅前營收已年增 13.9%。

另一方面，資本市場帶來較強的財富效應，尤其是恒生指數不斷出現突破。這其中，中國的貢獻引人矚目：在 11 月 17 日「滬港通」3 周年之際和 12 月 5 日「深港通」1 周年之際，流入香港股市的內地資金分別達到 6777 億港元和 975 億港元。

香港特區政府財政司司長陳茂波表示，在國家「一帶一路」建設和粵港澳大灣區建設之下，香港會積極把握好未來的龐大機遇，為經濟和社會發展注入多元新動力。