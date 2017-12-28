電競新兵動力-KY掛牌首日大漲逾60% 帶動曜越比

動力 - KY 目前電競相關產品應用占營收超過 70%，是國內電競純度最高的公司，主要客戶為國內外知名的電競 PC 領導品牌大廠，包括微星 (2377-TW)、技嘉 (2376-TW)、華碩 (2357-TW) 及美商艾維克 (EVGA) 等，近期隨全球電競產業的蓬勃發展及比特幣挖礦熱潮方興未艾，動力 - KY 持續保有相對穩健的成長動能，及優於同業的毛利率表現。

主攻電競領域的散熱風扇廠動力 - KY(6591-TW) 今 (28) 日掛牌上市，盤中最高來到 97.7 元，漲幅超過 60%，也帶動族群類股曜越 (3540-TW) 掀起比價效應股價同步大漲 5%。

動力 - KY 表示，受到電競產品運算效率及畫面解析度需求提升的帶動下，每部電競 PC 的電競顯示卡散熱風扇使用量從原本的 1-2 顆，已逐漸提升為 2-3 顆，動力 - KY 今年電競相關的散熱風扇出貨量預計將超過 1000 萬套，市占率持續擴大，公司看好全球電競產業高成長趨勢不變，以及 AI、VR 等新應用推升下， 2018 年將續擴充產能，並進軍中國市場。

對於電競筆電蓬勃發展，動力 - KY 表示，電競筆電雖然也是小眾市場，量不多，但是單價較高，目前已經小量出貨給 2 家品牌廠，明年也會開始出貨中國品牌筆電廠。