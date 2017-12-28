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〈上銀攻日有成〉布局再下一城 成YAMAHA主要供

鉅亨網2017/12/28 12:25
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上銀 (2049-TW) 今年積極布局日本市場，在時序進入年底前又有好消息傳出，董事長卓永財表示，已正式打入半導體設備供應商 YAMAHA 供應鏈中，將供應其 1 萬支滾珠螺桿訂單，上銀也將與 YAMAHA 長期合作，成為其主要供應商，為後市營運增添不少想像空間。

卓永財表示，起初與 YAMAHA 接觸，是透過英特爾的引介，供貨其滾珠螺桿，緣由是因日本市場近來缺料嚴重，YAMAHA 請求上銀支援供貨 2 支滾珠螺桿，之後訂單量更增加至 30 支，YAMAHA 高層更在日前日本舉行的全球最大「國際機器人展」中，親自向他致謝。

卓永財指出，在這次支援供貨後，YAMAHA 一試成主顧，陸續向上銀下訂超過 1 萬支滾珠螺桿訂單，並將上銀列為未來主要供應商之一，這也是上銀今年陸續獲得多家日本廠商訂單後，產品與技術再度獲得日本大廠青睞。

談到本月在日本舉行的國際機器人展上，卓永財表示，今年機器人展規模相當盛大，且「人真的超級多」，證明日商開始回流，日本製造業景氣慢慢在復甦回升，且相較以往，日本現在更重視智慧製造，這對上銀後續在日本市場拓展智慧自動化的系統發展業務上，有相當大的機會。

上銀目前已連續 9 個月創單月歷史新高，前 11 個月營收也寫下歷史新猷，卓永財表示，今年營運表現將優於 2015 與 2016 年，而從目前滿單狀況到明年底來看，明年後市展望佳，預估表現也將較今年更亮眼。
 

上銀科技日 K 線圖

 

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