大立光強彈重回4000元關卡 光學股集氣

（中央社記者韓婷婷台北28日電）大立光在週三觸及3800元今年低點後，今天在低接買盤進場推動下強勢反彈，早盤最高來到4100元，強漲295元，漲幅達7.75%，帶動台股蘋概及光學二線族群全面勁揚。

大立光今天以3875元開出，開盤僅上漲1.84%，隨後買盤快速進場推升股價一路走高；截至11時為止，股價最高來到4100元，最低為3870元，重回4000元關卡，量能也見到放大趨勢。

蘋果(APPLE)股價持穩，今天在大立光領軍強勢反彈下，同樣屬於iPhone鏡頭廠的玉晶光反彈幅度也超過3%，其他二線光學股包括亞光、先進光、新鉅科、佳凌、聯一光、今國光、光燿科等也呈現全面勁揚反攻的態勢，漲幅在2%至4%間。