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中央社

賴清德：元旦連假國道客運優惠 平均85折

中央社2017/12/28 12:29
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者顧荃台北28日電）107年元旦3天連續假期，行政院長賴清德今天表示，為吸引民眾搭乘公共運輸，連假期間將實施國道客運票價及轉乘優惠措施，票價平均優惠額度為85折。

行政院發言人徐國勇轉述，賴清德上午在行政院會中表示，元旦連假將會有許多民眾參加跨年晚會、迎曙光或升旗活動，請交通部督導、協調各地方政府擬定公共運輸接駁計畫，以疏散活動人潮；尤其於人潮擁擠的捷運或鐵路系統，應適度管制人流進出場站或月台，以維護民眾搭乘安全。

賴清德表示，為吸引民眾於連假期間搭乘公共運輸，紓解國道交通壅塞，元旦連假仍將實施國道客運票價及轉乘優惠措施。在票價優惠部分，本次共納入14家業者、101條路線，優惠路線較以往增加，平均優惠額度約為原價85折。

在轉乘優惠部分，賴清德說，本次實施優惠範圍除台北市政府管轄的市區公車路線外，只要搭乘國道客運及台鐵後轉乘在地客運，均可享有優惠，請交通部加強宣導民眾連假期間盡量多搭乘公共運輸。

另外，在軌道運輸方面，賴清德指示高鐵、台鐵務必對路線及車輛設備作好維修保養工作，並掌握疏運狀況，加強對餘票釋出方式、增班計畫及民眾查詢管道等資訊揭露，並隨時機動加開班次。1061228

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