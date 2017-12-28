賴清德：元旦連假國道客運優惠 平均85折

（中央社記者顧荃台北28日電）107年元旦3天連續假期，行政院長賴清德今天表示，為吸引民眾搭乘公共運輸，連假期間將實施國道客運票價及轉乘優惠措施，票價平均優惠額度為85折。

行政院發言人徐國勇轉述，賴清德上午在行政院會中表示，元旦連假將會有許多民眾參加跨年晚會、迎曙光或升旗活動，請交通部督導、協調各地方政府擬定公共運輸接駁計畫，以疏散活動人潮；尤其於人潮擁擠的捷運或鐵路系統，應適度管制人流進出場站或月台，以維護民眾搭乘安全。

賴清德表示，為吸引民眾於連假期間搭乘公共運輸，紓解國道交通壅塞，元旦連假仍將實施國道客運票價及轉乘優惠措施。在票價優惠部分，本次共納入14家業者、101條路線，優惠路線較以往增加，平均優惠額度約為原價85折。