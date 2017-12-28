2018元旦迎曙光　空軍第五聯隊長親駕F-16上陣

轟的一聲，遠方4架F-16戰機放下起落架開燈，遊客拿起相機狂拍，原來是空軍第五聯隊配合花蓮縣政府執行元旦迎曙光戰機操演，2018年1月1日當天清晨將由空軍第五戰術混合聯隊長陳黃榮率隊重裝上陣，執行F-16戰機編隊飛行衝場任務。



▲花蓮縣政府邀請全國民眾前來一同迎曙光，並有機會抽大獎。（圖／記者鄭志宏攝）

空軍第五聯隊今（28）日上午9時至10時，花蓮七星潭海岸舉行迎曙光預演，4架F-16戰機陸續起飛升空，在外海完成編隊後，由北往南飛越七星潭海灘上空，並打開落地燈向民眾致敬，連續2趟模擬當天航線及編隊預演，隨後再模擬塔台航線低空衝場，解散時飛行員再以超過6G的壓力，以小角度、高速轉彎方式脫離，讓民眾體驗F-16低空飛越時的震撼力。

花蓮縣政府表示，2018元旦七星潭戰機迎曙光暨升旗健走活動於2018年1月1日上午6時於賞星廣場，邀請全國各地民眾搶先親眼目睹東海岸第一道曙光，上午6時36分以大雁隊形從北向南低空飛過七星潭上空，展現國軍平日勤訓精練的成果。

花蓮縣長傅崐萁當天清晨也將帶領縣府團隊一同參加升旗典禮，並透過健走、淨灘，以實際行動為愛護環境盡一份心力。參與健走及淨灘的民眾，將可領取摸彩券一張，憑券兌換紀念品針織襪，數量有限，送完為止，並有機會抽中55吋4K聯網電視、自行車等大獎。