2017全球股市大贏家、大輸家成績單

美國股市一直處於前沿和中心位置，投資者認為其經濟增長強勁，企業盈利穩健，並希望特朗普總統能夠放鬆管制。而特朗普積極推動的大規模企業稅減免也刺激了市場。

滙通網 27 日報導，2017 年，美國股市一路飆升，連續創下新高。但是取得如此可喜成績的可不單單是美股。 根據標普道瓊斯指數 (S＆P Dow Jones Indices) 的數據，2017 年上市公司在全球股票市場的價值增長了 12.4 兆美元。一些國家和地區的股市甚至要比美國股市的表現更好。

道瓊斯工業平均指數上漲了 25%，標準普爾 500 指數上漲了 20%，科技股納斯達克指數也大幅上漲了 29%。

阿根廷

阿根廷的 Merval 股指今年飆升了 73％，並在聖誕節後創下歷史新高。

事實證明，2015 年底 毛里西奧 · 馬克里 (Mauricio-Macri) 當選阿根廷新一任總統是一個轉折點：經濟保持增長，股市也實現強勁反彈。Merval 股指在 2016 年上漲了 45％。

毛里西奧 · 馬克里 今年進行了一些經濟改革，有助於進一步提升商業信心。

資產管理公司 Algebris Investments 表示：2017 年，毛里西奧 · 馬克里 總統很好的繞過了政治風險，2018 年阿根廷並沒有選舉，所以 2018 年它實際上將成為拉丁美洲的政治避風港。

但是，阿根廷也有自己的煩惱：通貨膨脹率在 20％以上，以及貨幣的持續走弱。

奈及利亞

奈及利亞全股指數仍低於 2008 年初創下的歷史新高，但其在 2017 年上漲了 43％，幫助拉近了差距。

2015 年和 2016 年，油價低迷，武裝襲擊，貨幣危機，選舉以及伊波拉病毒影響到了投資者的情緒，導致該指數的大幅下滑。

但是現在的情況不同了。Silk Invest 創始人兼首席執行官 Zin Bekkalim 解釋說，石油價格已經上漲，央行兌換貨幣變得更加容易，經濟也擺脫了衰退。

許多分析師表示，2018 年股市繼續上漲的預期還是很樂觀的。

Bekkalim 說道：放眼看看如今整個市場，奈及利亞股市現在仍然是全球股價最便宜的股市之一。

土耳其

2016 年土耳其未遂政變以及一系列恐怖襲擊事件使土耳其經濟發展受挫。

但由於政府實施了臨時減稅和貸款擔保計劃，鼓勵銀行向小企業貸款，該國的基準指數今年上漲了 43％。國內生產總值增長率飆升，第三季度更是達到了 11.1％。

Capital Economics 首席新興市場經濟學家 Neil Shearing 表示，股市表現也受到土耳其里拉匯率下滑的推動。但是現在專家們卻發出警告，稱土耳其股市表現不會一直好下去。

Renaissance Capital 全球股票負責人丹尼爾薩爾特 (Daniel Salter) 表示：「現在我們認為經濟正在接近過熱。」

最大的輸家：卡達

儘管大部分主要股市均大幅上漲，但漲勢並未惠及到所有的股市。

海灣國家卡達與其鄰國沙烏地阿拉伯，巴林以及阿拉伯聯合酋長國爭吵不斷，而其股市也被連累，下跌了 19％。

這些國家在六月份決定與卡達斷絕外交和交通聯繫，使得卡達大為吃驚。

這些國家指責卡達資助恐怖主義，而卡達卻對此予以了否定。迄今為止，卡達努力恢復邦交都失敗了。

Neil Shearing 表示，卡達已經找到了替代方法以及別的貿易路線。Neil Shearing 說，很多最初的經濟混亂已經消退。這個問題似乎不會很快得到解決，但是它現在給卡達經濟帶來的損失並不是很大。