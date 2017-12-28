女性求診想瘦 醫師：提高基礎代謝率

陳柏臣說，台灣每3名女性，就有1名肥胖困擾，是男生的6.5倍，尤其是上班的職業婦女，常因工作、家庭壓力大，造成荷爾蒙失調、影響睡眠品質，若沒控制飲食，就可能越來越胖。

萬芳醫院家醫科醫師陳柏臣日前受訪指出，有女姓藝人快速發胖了5公斤，擔心身體有異，醫院檢查發現是因長期睡眠不足、身體代謝差，以致內分泌失調，認為只有提高身體代謝率才是有效解決「快速發胖」的問題。

（中央社記者吳睿騏桃園28日電）體重肥胖常造成女性困擾，醫師指出，體重問題在年輕女性較常見，睡眠不足或身體代謝差，就會內分泌失調，除藥物外，運動及調整飲食都是提高代謝率方法，可解決快速增胖問題。

他指出，食物吃進體內，身體會消耗熱量，其中70%屬於基礎代謝率，若進一步分析，包括60%身體內臟、大腦等器官運作所需熱量，剩下40%則是人體肌肉動能來源。

陳柏臣說，為提高身體代謝率，除運動外，穿著融入新科技的塑身衣，可提高體溫，造成血管擴張、血液流動速度加快、加速新陳代謝，穿著入睡，特殊材質能讓身體保暖，起床後還會發現尿量變多，還可消耗卡路里。

衛生福利部桃園醫院內分泌新陳代謝科醫師林翰民今天表示，體重問題在年輕女性較常見，許多民眾努力控制飲食並配合運動，但體重依舊快速上升，檢查卻又查不出原因，那麼就有可能罹患甲狀腺功能不足的問題，其實只要透過藥物治療，體重就會恢復正常。

林翰民表示，另外年輕女性常見的體重增加原因，還有「多囊性卵巢症候群」，這種疾病好發於青春期後的女性，除月經越來越少甚至停止、體重增加，還會像男生般長出鬍鬚與腿毛，這也是內分泌失調的一種，只要透過治療同樣能恢復正常。

至於高齡長輩們，林翰民指出，年長者該擔心的不是胖，而是異常的瘦，如果食欲變差、體重一直下降，有可能是罹患癌症；如果吃多喝多、一直上廁所，體重卻又下降，那麼就有可能罹患糖尿病。因此醫師反而會希望年長者身上有點肉，同時維持清淡飲食以及運動習慣，才是健康的好體態。1061228