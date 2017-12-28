安永：2018年香港IPO集資料達1500億港元

安永亞太區上市服務主管合夥人蔡偉榮預計，2018 年香港新股上市 IPO 籌資額達 1500 億元 (港元，下同)，未能成為全球 3 大集資中心；但如果能有某一兩家大型如石油或者金融科技企業能夠上市，集資額將有望超過 2000 億元，帶動香港躋進三甲。因為主板容許「同股不同權」公司上市，吸引新經濟公司來港上市。

《星島日報》報導，今年新股市場則有不錯投資回報，加上「同股不同權」諮詢文件憧憬等因素，帶動明年上半年新股市場氣氛有不錯表現，但下半年則持審慎態度，主要考慮到美國升息衝擊影響反應，以及新股投資者上半年獲利後，或將資金轉移去其他市場如 A 股等。