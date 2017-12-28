註冊率墊底院校拚轉型 台觀培育棒球人才

劉家榛說，新董事會名單中7位董事已確定4位，將於明年1月底改組完畢，本週將寄出轉型計畫內容由教育部核定，預計107學年度招收四技廚藝系、四技觀光餐旅系新生，外加觀光餐旅系的五專部、研究所及進修部都會持續招生，在少子化衝擊下，保留強項科系。

台觀校長劉家榛接受中央社記者訪問時說，所有建設都放在學校，教職員工薪水也沒少發，校產已信託，台灣運動彩券捐資新台幣6000萬元同時信託，學校財務沒有問題。

花蓮縣壽豐鄉的私立台灣觀光學院本學年僅註冊率29.87%，僅115名新生註冊，在開學前一週宣布6系停招，僅保留廚藝系開班。

（中央社台北28日電）教育部最新公布大專註冊率，台灣觀光學校、南榮、華梵、和春、蘭陽等吊車尾的院校今天指出，目前沒有退場計畫，各校還力求轉型或調整教學，台觀打算培育棒球人才。

她說，數據對學校沒太大意義，校務轉型工程已展開，台灣運彩入主董事會，全力協助學校轉型，台灣運彩為公益基金，因此轉型計畫包括成立花東地區青少棒人才培育中心，培育東部棒球人才。

「台灣觀光學院是一所小而美的學校。」劉家榛強調，雖然不符合一般人認為的「大校」，但學校基礎架構良好。目前全校學生約800、900人，教職員工約80、90人，營運成本低；小校不等於品質不好，大校也未必不處於「風雨飄搖」的狀況。

位於台南市的南榮科技大學全校註冊率為32.17％，南榮科大指出，整體學生註冊率已比去年提升，且部分科系註冊率為100%，未來會持續努力。

南榮科大副校長劉清如告訴中央社記者，南榮科大是以工科起家的學校，但近年高職開的科別、及學生選讀意願都較傾向服務類別，以工科為主的學校較吃虧。校方已就系科調整部分進行中長期規劃，希望更符合學生就學及進修需求。

華梵大學董事會發表聲明表示，華梵財務健全、零負債，尚有現金及特種校務基金等合計新台幣13億，將陸續依計畫需求投入各項教學相關措施與建設，以創新角度調整辦學方向，發揚創辦人曉雲導師創校理念。

高雄和春技術學院今年註冊率35.48%，校方指出，今年註冊人數僅700多人，這是因校方今年原要獨招水電、電焊、應用互聯網等類別學生，後來因今年7月被教育部臨時喊卡，造成大批學生無法進來，影響註冊率，雖然如此今年註冊率仍比去年成長許多。

和春校方認為，8年前致力轉型為職業大學，近3年成果逐漸浮現，畢業生就業率都逾9成，下學期更有企業將與學校產學合作並提供每年百萬獎學生攬才。校方也已鄰近的大發工業區等各大工業區簽署策略聯盟，方便業者「就近取才」，也幫學生謀畢業出路。

蘭陽技術學院的註冊率是43.89%，蘭院聲明，學校的財務狀況健全，校務營運正常，學校長年來與地方深度結合，服務超過上百個單位獲得好評，依照教育部的規劃朝向「拓展回流教育生源」與「結合地方產業特色培養專才」來發展，並無退場的問題。1061228