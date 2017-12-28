抗議白牌車搶生意 數百計程車中市府陳情

（中央社記者郝雪卿台中28日電）台中市全聯計程車運輸合作社今天動員600多輛計程車包圍府會園道，陳情要求取締白牌車搶生意，台中市交通局長王義川指出，將向交通部反映讓地方政府可以開罰白牌車。

台中市全聯計程車運輸合作社與台中市不靠行計程車駕駛職業工會上午動員600多輛計程車到市府陳情，台中市議員曾朝榮也到場關切。位於市府與市議會大樓之間的府會園道被抗議計程車包圍，根據警方估算，至少有210多輛計程車一輛接一輛排滿府會園道，而開不進來的計程車則在外圍繞行。

大都會衛星車隊台中區主任吳曉杰表示，受到白牌車搶生意影響，計程車司機的收入至少掉了4成，因為白牌車削價競爭，且沒有合法計程表，台中市計程車起跳價為85元，而白牌車大約是50元，使得需要擁有職業駕照及營業登記證的合法計程車沒有生存權，過去在酒店、夜店門口排班的計程車，一半客人都被用Line叫客的白牌車搶走。