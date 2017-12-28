〈上銀攻日有成〉打入多家供應鏈 明年可望成第二大工

日本產業環境封閉，上銀 (2049-TW) 過去花了十幾年也打不進去，但近來日本市場關鍵零組件缺料情況嚴重，成為上銀攻日本市場的好時機，上銀今年已陸續打入多家日本廠供應鏈中，隨著需求成長，加上產品品質穩定，明年供應日本客戶產品比重將逐步增加，可望持續朝日本第二大工具機關鍵零組件供應商目標邁進。

上銀今年下半年陸續接獲日本半導體後段製程設備廠與四大車廠訂單，近日更成為 YAMAHA 主要供應商，明年可望如董事長卓永財所言，躋身成為日本第二大工具機關鍵零組件供應商。

早在 4 年前，上銀就被日本車廠 TOYOTA 列為 2 家合格供應商之一，但 4 年來並沒有明顯的採購量，不過今年下半年開始，由於日本缺料問題嚴重，包括 HONDA、SUZUKI、Nissan 等車廠陸續向上銀下單，TOYOTA 更緊急尋求支援，此外日本半導體後段製程設備廠也由於相同原因，開始使用上銀產品。