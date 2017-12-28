南山解散收費員 總座：溝通沒做好

許妙靜指出，保險新時代來臨，保險公司需要更快，更精準預測客戶的需求，且要提供更便捷的投保方式以及客戶服務流程，因此，南山人壽透過服務價值提升、服務精緻化、商品多元化以及科技數位化等面向著手。

南山人壽因應社會需求改變，推動「員工轉型計畫」，引發外界關注，南山人壽企業工會理事長嚴慶龍表示，全案沒有經過勞資協議，也沒有跟工會協商過。

（中央社記者蔡怡杼台北28日電）南山人壽解散收費員事件引發關注，總經理許妙靜今天召開記者會強調，南山人壽沒有裁員計劃，這次事件是公司溝通沒做好，誤解應可以很快落幕，且與公司邁入資本市場沒有關聯。

許妙靜強調，南山人壽近年資產、業績、保戶數等面向都持續成長，公司沒有裁員的計劃。但科技快速發展使得部分工作型態改變或慢慢消失，南山人壽很早就意識到這樣的發展，因此，透過公司內部多項的訓練課程，讓員工可以接受轉型計畫。

許妙靜指出，與行政工作相關的同仁共366人有轉型的需求，包含232名的通訊處助理以及134名收費服務員，其中，收費服務員大多屆齡選擇退休，但目前仍有20、30名人員還在思考，公司會持續與這些同仁持續溝通。

南山人壽資深副總經理吳雲嬌分享通訊處助理轉型成果，截至12月22日，今年來通訊處助理232人都已完成數位課程，其中完成核保、理賠、保戶服務實體訓練課程有150人，且有20%人員已取得認證轉型為核保、理賠、契約變更人員。

同時，許妙靜也表示，南山人壽響應金融監督管理委員會政策，自105年稅後盈餘提列員工轉型特別盈餘公積約1.3億元。另外，南山人壽自103年起，投入的員工訓練費用逐年成長，尤其，今年來員工訓練費用達2670萬元，幾乎較去年倍增，累計協助員工訓練總人次超過30萬人次，時數超過36萬小時。

根據南山人壽統計，103年員工訓練費用約997萬元，104年增至1405萬元，正式突破1000萬元門檻，105年進一步來到1549萬元，截至12月22日，106年的員工訓練費用為2670萬元。

許妙靜表示，以上的員工訓練費用不包含各部門自行報名參與外部課程訓練的費用，另外，南山人壽還進行員工調查，以瞭解同仁對轉型計畫的想法、接受度，提供有效的激勵與協助措施，以加速員工成長及轉型。

南山人壽資深副總經理范文偉強調，因應未來趨勢，業務員的客戶經營能力需要轉型到AG 4.0「智慧行銷」的階段。1061228