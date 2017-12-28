習近平2018年面臨的5大挑戰

習近平明年面臨的最大挑戰為「在潛在的經濟問題下，持續保持受歡迎度」，加州大學聖地亞哥分校的 21 世紀中國中心主席 Susan Shirk 說：「我在等著看，可能引起中產階級反對的事情。」

中國經濟在 2017 年加速成長，但經濟學家預測明年增漲會減緩，美國提升利率的措施，讓中國推動去槓桿化政策變得更複雜。

中國國家主席習近平，在 2017 年的表現高於預期，在美國總統川普靠推文一直占據新聞頭條時，他在海內外靜靜地加強了自己的力量，但邁入 2018 年，習近平有 5 點主要挑戰，以確保聲望不會下滑。

使中產階級趕到不滿的問題包括：空氣汙染、教育品質和網路監控，習近平在 10 月成為，中國有史以來最強大的領導人之一，然而一系列的社會問題，從驅逐移民，到貧窮的村民在冬天沒有暖氣，顯示出事情可以在短時間內，出現許多錯誤。

2. 保持和平

中國在 2017 年推動更積極主動的外交政策，尋求調解以下國家間的問題，包含阿富汗與巴基斯坦、緬甸與孟加拉國、甚至以巴衝突。在全球經濟利益不斷擴大下，中國在解決衝突方面，相對欠缺經驗，但也給予中國一些嘗試新方法的機會。

儘管如此，習近平面臨最大的外交問題為北韓，金正恩掌權的政府，核武發展已接近可襲擊美國，川普曾揚言不惜發動戰爭，已阻止北韓。在川普施壓下，中國已加強對北韓的制裁，但習近平是否能避免軍事行動還有待觀察。

3. 繼續利用亞洲國家對川普的擔憂

川普試圖減少美國與亞洲國家間的貿易逆差，這給予中國一個機會，可以藉此改善與亞洲地區的緊張關係，2017 年，中國與緬甸、新加坡、越南、菲律賓等國的關係有進一步發展。

不過，中國可也承擔著風險，任何實現中國地域政治目標的經濟打壓，都有可能破壞近期釋出的善意，有報導指出，由於美國佈署導彈系統，韓國再次禁止中國旅行團前往南韓。

4. 保持頭腦冷靜

中國在處理川普推文時，所展現的「戰略性鎮定」似乎取得了奏效，預想中的貿易戰爭並沒出現，而習近平和川普，在佛羅里達州、漢堡市和北京市會議上，談話也沒有敵意。

但是明年情況可能變得更險峻，北韓造成的威脅越來越大，而美國對中國的貿易逆差也將擴大，而其中之一的未爆彈為，美國將對中國涉嫌侵犯知識財產權進行調查，這些侵權行為可能得到懲罰，包括更高的關稅。

5. 繼續表現像個改革者

明年是中國進行經濟改革的 40 週年，為推動中國走上全球經濟道路的推手，習近平在 10 月下旬第 2 任期開始時，已推出幾項重要措施，包括放寬外資對銀行和證券公司所有權的限制。

在他執政的前 5 年的大部分時間裡，關於習近平是市場改革者或是經濟民族主義者的問題，出現許多辯論，現在習近平擁有更大的權利，他已準備好向世界展示，他將更開放中國這世界第 2 大經濟體的決心。

研究公司 Trivium China 創辦人 Trey McArver 表示：「我們可能會看到改革，使國家主導的經濟體更有效率，但不一定更自由。」