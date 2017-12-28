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中央社

大腸癌發生率10年首降 癌篩降4成死亡率

中央社2017/12/28 12:53
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者張茗喧台北28日電）今天公布的民國104年癌症登記報告顯示，大腸癌連續10年蟬聯國人最容易罹患的癌症，但人數呈下降趨勢，國健署呼籲，50歲以上民眾篩檢大腸癌，癌篩可降低大腸癌死亡率達4成4。

衛生福利部國民健康署今天上午舉辦記者會，公布104年癌症登記報告，10大癌症罹癌人數排名和去年相同，由大腸癌第10度蟬聯首位，其次依序為肺癌、乳癌、肝癌、口腔癌（含口咽及下咽）、攝護腺癌、胃癌、皮膚癌、甲狀腺癌、食道癌。

國健署癌症防治組組長吳建遠表示，若以標準化發生率來看，每10萬人中有302人罹癌，較前一年減少1.8人，其中以大腸癌的發生人數、發生率下降最多；而10大癌症標準化發生率中，肝癌、胃癌及皮膚癌也已連續6年呈現下降。

吳建遠指出，根據癌症篩檢資料顯示，93年至今已有7成符合篩檢年齡的民眾曾做過大腸癌篩檢，其中有9成3民眾發現屬於癌前病變的大腸息肉以及0至2期的癌症，5年存活率將近7成。

她說，但若不是經篩檢發現的大腸癌，早期個案比率僅2成4，預後也較差，且經過本土最新的資料分析，大腸癌篩檢可降低大腸癌死亡率達4成4。

吳建遠強調，國外已證實大腸癌篩檢可降低5成癌症發生率，國健署依歐美先進國家醫學實證，免費提供50歲以上至未滿75歲民眾每2年1次糞便潛血篩檢，不僅沒有侵入性、不會疼痛，可還能及早發現癌前病變，預防癌症發生。1061228

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