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中央社

毒販交易遇警盤查 撞警一審判8年6月

中央社2017/12/28 12:50
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者蘇木春台中28日電）張姓男子與曹姓男子約定毒品交易，張男開車到約定地點，見警方在場埋伏包圍，他開車衝撞警車想逃，撞傷一名陳姓偵查佐，台中地院今天依毒品、殺人未遂罪判處張男8年6月徒刑。

台灣台中地方法院今天發布判決書指出，24歲張姓男子3月10日透過微信，與曹姓男子談妥毒品交易，當天凌晨零時餘，張男向林姓友人商借轎車後，攜帶毒咖啡、搖頭丸等毒品外出交易。

張男開車到台中市北屯區遼陽五街與遼陽北一街口，停在路旁等待交易，警方因接獲線報事先到場埋伏，見張男出現3輛警用偵防車便上前包圍。

多名員警下車包圍張男駕駛的轎車，大喊「警察、下車」，張男見狀先將車頭左轉撞擊左方警車，接著再倒車往右行駛，張男不顧前方一名台中第五警分局陳姓偵查佐，直接開車撞倒後逃逸。

陳姓偵查佐因此造成頭部外傷導致意識昏迷，左側脛骨骨折，幸送醫急救脫離險境，警方查出張男駕駛的轎車車籍，通知林姓車主到案說明，張男得知警方已掌握身分，3月11日凌晨1時到警局投案。

張男應訊時供稱，他當時不知道對方是警察，因為車內音樂開得很大聲，看到很多人包圍感到害怕，才會開車逃逸。

台中地院今天依毒品罪判處張男2年6月徒刑，殺人未遂判處6年2月，有期徒刑部分合併應執行8年6月。1061228

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