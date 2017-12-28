貿協組團攻印 電動車聯盟明年Q1成立

黃志芳認為，電動車風潮將帶動全世界產業重新洗牌，為協助台灣業者抓住這項趨勢，外貿協會今年下半年已舉辦一系列高峰論壇、採購洽談會等活動，促成商機達1.5億美元。明年將在印度再增設據點。

外貿協會董事長黃志芳今天與媒體分享今年推動台印電動車產業合作成果，他指出，隨著汽車快速普及，基礎建設、法規、燈制等都很快到位，現在的電動車產業是將要起飛的產業。

（中央社記者廖禹揚台北28日電）外貿協會今年大力推動台印電動車產業合作，董事長黃志芳今天表示，明年第1季將正式成立台灣電動車聯盟，並在明年5月印度台灣形象展中以聯盟名義設立台灣電動車館。

黃志芳今年曾拜訪印度電動車製造商協會（SMEV）及印度多家電動車大廠，並在8月召開拓展印度電動機車商機專家諮詢會議，蒐集國內業者意見。

包括三陽、中華等業者都認為，必須先了解印度當地需求，不打價格戰，提供較好品質產品，建構完整銷售通路；愛德利科技則指出，印商目前無法做到台灣的品質及技術，因此台商才有機會成為他們的供應鏈。

黃志芳表示，這次諮詢會議中業者已有「團隊作戰」的共識，也有業者聽到外貿協會籌組電動車聯盟消息後主動表達加入意願，預計將再舉行幾次聚會討論，取得具體共識，爭取在明年第1季正式宣布成立聯盟。

外貿協會明年5月17至19日將在印度新德里辦理印度台灣形象展，以聯盟名義設立台灣電動車館，並在展後率台灣業者實地走訪印度電動車大廠。

黃志芳表示，印度總理莫迪為吸引外資，祭出優惠措施，並開放民間公司與地方政府設立特別經濟區，享有關稅優惠，是台灣業者投資印度，甚至與印度當地業者合作的大好時機。

黃志芳說，希望外貿協會能扮演協調、聯繫角色，協助電動車產業聯盟與國際大廠合作，打入供應鏈；他並表示，各國推動電動車時，政策會包括法規及基礎建設，因此要緊跟政府腳步，才能深入商機。1061228