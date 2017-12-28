頂大博士班招生不佳 台大：學生憂出路窄

查詢校務資訊，可發現台大、政大、清大、成大、政大等頂大的學士和碩士班招生率都有9成以上；但博士班部分，各校都有部分系所招生掛0，註冊率也比學碩士班降低不少，除了清大超過8成，台大和交大僅7成多，政大和成大更掉到6成多。

教育部公布今年大專全校新生最新註冊率，根據教育部大專校院校務資訊公開平台最新資訊顯示，頂尖大學全校新生註冊率大多在90%以上，但卻有不少博士班招生掛0，註冊率也比學碩士班差。

台灣大學副教務長張耀文今天告訴中央社記者，博士班的訓練，對國家未來競爭力是不可或缺的一環，如果沒有紮實的學術水準，就沒有堅強的產業，而學生就讀博士班意願低落，除了特殊領域外，共同原因就是社會氛圍和經濟與家庭壓力。

張耀文指出，先前博士生賣雞排的新聞引發關注，影響學生和家長認為念博士出路更窄，加上教育部前幾年持續統刪博士班名額，學生看到名額逐年刪減，也會覺得前途堪憂，在這樣的社會氛圍下，學生當然更不願意去念博士班。

經濟和家庭壓力也是影響學生念博士班的現實因素，張耀文提到，有些博士生畢業後無法找到教職或正式研究工作，成為流浪博士，博士生如果獎學金不夠，有些還得靠家庭支持；碩士生畢業後就能投入職場，博士班卻不知道要讀幾年，有些領域就業狀況好，也造成學生希望提早去卡位搶職缺，因此不願繼續念博士班。

要解決學生就讀博班意願低落和招生不佳的問題，張耀文建議，教育部和科技部應該提供誘因，大幅提升博士生獎學金。企業要升級，就需要更強的研發實力，因此企業不能短視近利，也要負起育才責任，將資源投資在頂級博士人才的訓練。

張耀文也指出，博士班名額調整應該分領域，教育部應該進行科學分析，如果流浪博士過多的領域，應該慢慢的適當縮減名額，但產業有需求的領域，就不應刪減名額；博士班問題應該要嚴肅看待，否則長遠下來將影響國家的競爭力，等到其他國家超過，想要再追恐怕就來不及了。1061228