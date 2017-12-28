體育協會爆人頭會員 林德福:5協會送法辦

陳亭妃表示，國民體育法（簡稱國體法）第32條規定，希望特定體育團體會員組成，應以開放人民參與為原則，這是改革關鍵讓人民直接參與；同法第38條要求6個月內依法修正章程，進行所有理監事改選。

民主進步黨立委陳亭妃、何欣純、蔡易餘、黃國書、張廖萬堅、高志鵬等人上午在立法院召開記者會，認為有些單項體育協會進行改組過程，疑似已發生大量人頭灌票行為，同時肯定體育署主動移送檢調調查。

（中央社記者溫貴香台北28日電）體育署長林德福今天表示，已將保齡球、軟式網球等5個有問題的協會移送檢調調查；25日也發文各協會要求成立公正選務小組、設專戶等4措施，重申落實體育改革的決心。

她說，也就是必須在2018年3月20日以前完成改選，在推動體育改革的重要時刻，警政署、體育署、法務部等司法單位應專案監控所有程序，到底有無人頭會員？黑手介入？須嚴加查辦。

林德福表示，已將健美、射擊、保齡球、軟式網球、撞球等5個有問題的協會移送，體育署會做平台，民眾任何不法證據都可以交給體育署，體育署會轉交檢調單位。

他也說，體改過程中這麼多枝枝節節，本來應該協會自主，但發生這麼多事情後，他25日已發文各協會，要成立公正選務小組、成立專戶，團體會員的名冊也要提報體育署；最後這3個月必須擬定時程表、工作內容包括收費的起迄時間等4項措施。

針對外界指涉體育署有官員涉入，林德福說，就他所知並沒有，他本人也沒有喬事、逾越職權，做出任何違反國體法的行為。

林德福表示，國體法通過後規定6個月內理監事要重新改選，第一階段要求各單項協會3個月內修訂章程，後3個月進行改選，「現在顯然這個進度有點落後」。他表示，72個協會有超過一半願意採用理事長直選，希望落實協會改革，組織開放是第一步，將陸續推動財務透明、營運專業。

體育改革聯會呂季鴻質疑檢調才剛要偵辦、人頭會員問題尚待解決，是否先凍結改選？民進黨立法院黨團書記長何欣純說，除非修法，否則協會改選程序無法暫停，國體法規定很清楚半年內完成改選。1061228