影／劉詩詩徒手攀爬摩天輪　登高數十米追變態

劉詩詩以往總是以古裝脫俗清麗的面貌深入人心，擁有高人氣，但這次卻為了扮演《心理罪之城市之光》的俐落女警米楠，二話不說剪去留了多年的長髮，以帥氣短髮造型帶給觀眾全新風貌。

犯罪燒腦電影《心理罪之城市之光》，集合鄧超、劉詩詩及阮經天、文淇、林嘉欣共同演出，尤其是古裝女神劉詩詩，在片中一改以往溫婉形象，爽快剪去一頭長髮，扮演行動力超強的女警，甚至還親自登高爬上摩天輪，登高數十米也不怕。

在片中，她一現身便是高速飛奔抓毒販，其中兩人在旋轉木馬上扭打時，她一個不小心重摔到地上，全場都聽見超大聲「嘣」的撞擊聲，只見她前一秒還倒在地上手也擦破皮了，後一秒就馬上站起來，只是把手在衣服上蹭了蹭，笑著說再拍吧，讓導演徐紀周大讚她在現場完全沒嬌氣。



▲劉詩詩（左）與鄧超有多場對手戲。（圖／華映，2017.12.28）

還有一幕是從高架橋上往車頭跳，大約有一層樓的高度，她在鋼絲的保護下，二話不說一轉身就往下跳，為了配合拍攝角度，還前前後後跳了快30、40次。另外有一幕，劉詩詩為了抓疑犯一路跟著爬上摩天輪，為求拍出最佳的效果，她自動請纓決定全都自己來，一股勁的往上攀，底下的工作人員全都捏把冷汗，她笑說：「不要緊，以前拍古裝吊鋼絲還飛得更高，都習慣的。」讓大家讚她是「劉大膽」。