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龍發堂群聚感染 藍委盼衛福部加速安置

中央社2017/12/28 13:06
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者劉冠廷台北28日電）國民黨立委陳宜民今天說，高雄龍發堂爆發群聚感染疫情，盼衛福部在一個月內，能將龍發堂內的病人先移出並安置；衛福部心口司長諶立中說，這需要中央與地方一起搭配來做。

高雄龍發堂爆發阿米巴痢疾與肺結核群聚感染疫情，高雄市衛生局19日指出，除協助院內患者送醫，也祭出移動管制加以防疫，要求堂方配合對堂眾進行「只出不進」管制。

陳宜民今天上午召開記者會表示，龍發堂長期使用井水，而該井水遭糞便污染，造成阿米巴原蟲嚴重的群聚感染，雖然井已封閉，但該地已經不適合居住，衛福部應立即做出緊急安置，盼在一個月內，甚至兩週內，將龍發堂內的病人緊急安置到全國各地療養院。

受邀出席記者會的衛生福利部心理及口腔健康司長諶立中則說，這件事需要中央與地方一起搭配來做，並不是他們說兩週內移出就可以在兩週內移出的，也還牽涉到家屬的部分。就他的了解，高雄市衛生局現在不停的跟家屬在溝通協調，而這一定會用掉一些時間。

他也說，在衛生署時期即對龍發堂有蠻多的介入，也曾經移出一批病人出來，可是當時沒有能力將龍發堂關閉，因為存在著許多政經因素；兩年前心口司開始拜訪高雄市衛生局，討論如何處理龍發堂的問題，當時也就發現龍發堂的勢力蠻大的，不容易處理，這次是因爆發群聚感染，才有介入的機會。

陳宜民表示，但問題是根據傳染病防治法，龍發堂會造成交互傳染，是不是可以先移出到某地，做緊急的安置，因為繼續住在龍發堂內，是不符合人權的；因此，從人權的角度，不能再讓龍發堂內的人繼續受難，所以一定要緊急進行安置。

衛福部疾病管制署簡任技正詹珮君則在會中表示，高雄市衛生局已安排醫療團隊進駐，並將疑似或確診病患移出，並會持續實施移動管制，繼續進行篩檢。1061228

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