首位在地人接任宜蘭縣警局長　吳坤旭背負鄉親熱情與壓力

吳坤旭民國49年出生於宜蘭縣礁溪鄉，後來隨著擔任警察工作的父親職務調動，舉家搬遷到宜蘭市，民國67年宜蘭高中畢業，進入中央警官學校（警察大學前身）之前，他都生活在宜蘭，是道地的「宜蘭囝仔」。吳坤旭從中央警官學校畢後一直都在外縣市服務，先後在台北市、台北縣任職，93年一度回到宜蘭縣警局擔任1年10個月的督察長，之後又調到桃園縣，隨著桃園由縣升格為市，歷任大溪分局、楊梅分局分局長，103年調任台北市松山分局分局長，106年2月接任保三總隊副總隊長，同年11月回到故鄉接任宜蘭縣警局局長。

宜蘭縣警察局長吳坤旭11月6日到任，他是第一個土生土長的宜蘭人接任縣警局長，就職至今未滿兩個月，吳坤旭深切感受宜蘭鄉親「人不親土親」的熱情，在與議員、民代協調事情時，確實也相對方便，但因為鄉親對第一個出生於宜蘭的縣警局長會有期待，所以，吳坤旭坦言會有壓力。

吳坤旭回到宜蘭任職深切感受鄉親熱情，他說，與鄉親互動過程中，只要知道他是宜蘭人，馬上會拉近距離，與議員協調事情也更加方便。雖然到任不到兩個月，但已體會宜蘭比以前進步很多，尤其北宜高通車之後，宜蘭發展得很快，但也造成一些衝擊，其中交通就是一大問題。吳坤旭說，交通是宜蘭迫切需要解決的問題，除了陳金德代理縣長向行政院爭取的鐵路高架及北宜直鐵等交通設施改善之外，縣內的交通疏導是縣警局的重要任務。尤其蘇花改蘇澳至南澳段即將於農曆年前通車，屆時將會成為繼北宜高雪山隧道之後，宜蘭縣另一個交通的挑戰。吳坤旭表示，為了因應這項挑戰，縣警局已經規畫成立專責的交通分隊，這個組織有24個編製員額，專門負責蘇花改的交通疏導，蘇澳至南澳段通車之後，會先進駐10位員警，之後再陸續進駐。

除了蘇花改的交通問題，吳坤旭表示，在北宜高假日交通疏導方面，目前每逢連續假日都會有交通隊的員警進駐到坪林行控中心，除了掌握路況與平原線執勤員警保持聯繫之外，也視狀況協調高公局機動調整匝道儀控秒差，另外，也要求執勤員警，不僅留意南北向往高速公路的車流量，也要兼顧東西向縣內道路的交通狀況，因為縣內道路多數用路人是宜蘭的在地民眾。而高公局進行高乘載管制置放的交通錐密度也會影響交通狀況，這雖是小細節，但也會要求員警注意與高公局間的協調。

警政工作的另一個重點項目當然就是治安，吳坤旭說，宜蘭的治安與其他地方比較是相對平穩，除了毒品因為查緝力道強，呈現增加趨勢之外，其餘重大刑案、竊盜案件，近幾年是呈現下降趨勢。吳坤旭強調，「緝毒、打詐、掃黑」是他執行治安工作的三大重點，而與民眾關係密切的為民服務方面，吳坤旭希望照顧好警察同仁，讓警察同仁也能親切對待一般民眾。

吳坤旭表示，縣警局長的任期大約只有兩年左右，他非常珍惜回故鄉服務的機會，也會盡力做好份內工作，但因為時間有限，所以一直思索如何盡快將工作做好，因此確實也感受相當壓力。

