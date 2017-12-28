松柏漁港集貨場工程動土 林佳龍：打造濱海漁村秘境

大甲區松柏漁港是台中市最具港形及發展潛力的市管二類漁港，過去漁民都在路邊交易魚貨，為提供漁民舒適的交易環境，台中市政府將新建魚貨多功能拍賣市場，今（28）日松柏漁港舉行「松柏港魚貨多功能集貨場暨周邊港埠設施新建工程」動土典禮，預計107年底完工。市長林佳龍表示，工程完工後，將可把松柏漁港打造為濱海漁村秘境，並串聯梧棲漁港、高美濕地、三井outlet等周邊景點，強化地方觀光發展。

台中市政府農業局今日在松柏漁港舉行魚貨多功能拍賣市場開工動土典禮，包括市長林佳龍、立法院副院長蔡其昌、市議員吳敏濟、李榮鴻、農業局長王俊雄、消防局長蕭煥章等人均到場祈福工程順利。

林佳龍表示，在地方與中央的合作下，此工程從土地變更取得到設計，現在終於開始動土，整體經費9,000萬元，其中2,700萬元為漁業署補助，未來工程完工後，漁民將有較佳的環境販賣魚貨，也期許將松柏漁港打造為濱海的漁村秘境，帶動濱海地區發展。



▲松柏港環境條件不理想，漁獲放在地上買賣。（圖／市政府提供 , 2017.12.28）

立法院副院長蔡其昌指出，其實松柏漁港是老饕的秘境，也是擁有生命力及商機的地方，只有內行人才知道要來這裡買魚貨，但長期以來周遭環境不理想，漁民得在地上販賣魚貨，未來工程完工後，漁民將有販賣魚貨的良好環境，感謝林市長的支持，希望中央與地方繼續攜手合作，串聯海線各項娛樂設施，帶動海線發展。

蔡其昌指出，他當立法委員時，就開始努力在推動松柏港的改建計畫。但光是漁港周邊土地的變更，就花了好一段時間。緊接著松柏港是屬於二類漁港，歸地方政府管理；所幸林佳龍市長用心規畫，而他在中央支持推動；中央配合地方政府的計畫，爭取到漁業署補助2,700萬，共將近9,000萬的經費，中央地方攜手合作，要來打造「松柏港魚貨多功能集貨場暨周邊港埠設施新建工程」。

台中市海岸資源漁業發展所表示，松柏漁港過去欠缺魚貨交易及集貨空間，縣市合併後，開始著手進行土地變更等程序，歷經三年努力，終於在104年3月中旬獲內政部同意土地變更許可，從國有地變更為漁業用地。

工程主要是新建一座魚貨多功能拍賣市場，內部規畫約27個攤位，供漁民販賣魚貨；並新建一座半戶外整網場，寬約15公尺、長約90公尺，並挑高5至7公尺，也規劃天車設備，供漁民整補網及魚貨運送作業。另外，停車場空間規劃60個小客車停車位及20個自行車車位，可提供遊客觀光遊憩使用。海資所並規劃進行景觀綠美化，也打造鸚鵡螺造型休憩廣場，藉由水黃皮、白千層、瓊崖海棠等喬木灌木，營造出休閒的遊憩空間。