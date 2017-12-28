轉型成功 中信金融連3年100%註冊

（中央社記者張榮祥台南28日電）104年轉型的中信金融管理學院，被視為中信金控的人才庫；校長施光訓今天表示，中信金融轉型3年來，每年招生註冊率100%，校方首批送往國外研修的4名學生，明年暑假出發。

中信金融前身是興國管理學院，連年招生不佳，由中信集團接手改組，104年獨招，105年起獨招和聯招並行，全校只有財務金融學系、財經法律學系及企業管理學系，每系每年招收50名學生，金融管理研究所105年開始招生。

中信金融每年150名學生中，3成名額開放給貧困學生，相關費用全免，貧困學生可透過獨招或聯招入學；中信金融辦學最大特色，就是保障績優學生就業，畢業後被引進中信金控。