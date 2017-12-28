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轉型成功 中信金融連3年100%註冊

中央社2017/12/28 13:21
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者張榮祥台南28日電）104年轉型的中信金融管理學院，被視為中信金控的人才庫；校長施光訓今天表示，中信金融轉型3年來，每年招生註冊率100%，校方首批送往國外研修的4名學生，明年暑假出發。

中信金融前身是興國管理學院，連年招生不佳，由中信集團接手改組，104年獨招，105年起獨招和聯招並行，全校只有財務金融學系、財經法律學系及企業管理學系，每系每年招收50名學生，金融管理研究所105年開始招生。

中信金融每年150名學生中，3成名額開放給貧困學生，相關費用全免，貧困學生可透過獨招或聯招入學；中信金融辦學最大特色，就是保障績優學生就業，畢業後被引進中信金控。

施光訓今天接受中央社記者訪問時說，在校學生若想保障就業，多益成績得達750分，還要取得9張金融證照；目前，全校近半數學生已達標準。

中信金融另一特色，就是讓績優學生到國外研修一學期；施光訓表示，赴國外研修的條件，必須是放棄台灣大學或政治大學商學院、選擇到中信金融就讀的學生。校方預定明年暑假送出4名大四學生到美國賓州大學。

施光訓說，校方也規劃每年遴選績優學生到國外遊學一個月；第一批80多名學生今年暑假被送往日本早稻田大學遊學。

中信金融轉型成功，招生註冊率100%，是否有他校仿效，施光訓笑說：「我不知道耶！」1061228

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