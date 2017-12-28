警民聯手逮詐騙車手 竟是誤入歧途少年

（中央社記者黃麗芸台北28日電）北市一名39歲白姓男子日前接獲醫院和檢警來電，稱他身分遭冒用且涉詐騙案，需凍結監管帳戶，他察覺有異便向警方報案，員警趁雙方交款時，一舉逮到未成年黃姓男車手。

台北市警察局文山第一分局木柵派出所於17日接獲白男報案，他說自己在8日接獲一名自稱榮總醫院人員來電，告知他的身分證和健保卡遭到一名叫「林美香」的女子冒用申請救助金，還說已先幫他向警方報案。

隨後，白男又陸續接到自稱高雄市警察局警官和檢察官等人來電，指他還牽涉多起詐騙案，要凍結監管白男帳戶，並要他先將帳戶內存款提領後，代為保管。