SBL／「飆風玫瑰」不輕易言退　羅斯：愚蠢問題

前些日子因傷所苦的「飆風玫瑰」Derrick Rose向騎士球團請假離隊，因歸期未說，當時還流出將退役的傳言。還好最後Rose回到球隊，雖然目前還在復健期，但最近Rose受訪被問及是否接近退休，他說，「不，這很愚蠢，我甚至不想談論這個。」

「有耐心一點，我很好，只是我需要一點時間。」對於退休Rose也表示不輕易言退，「你不必擔心我，我不沮喪，很多人以為我經歷的事情讓我感到沮喪，這是完全相反的，我從3、4年前的錯誤中學習到很多。」

Rose第一次的重大傷害是左膝十字韌帶撕裂，Rose表示許多人都忘了，這個部位受傷讓很多人就此淡出聯盟，但他不一樣，「我做過5次手術，眼眶也骨折過，但我走了太遠，不能一走了之。」

Rose在請假歸隊後，第一次練球前向隊友們道了歉，也感謝隊友LeBron James能理解這些，Rose說「James沒有說任何話，他們知道我仍然想成為球隊的一分子，我也想繼續比賽，但我需要慢慢的、聰明的進行。」

Rose表示「我仍然熱愛這項比賽，我依舊是一個勝利者，我喜歡學習如何打比賽。你在哪裡可以學習到，比在勇士或是騎士更多？ James已經打過8次總冠軍了，我在他和他們的球隊身上受益很多，能待在這裡是很棒的經驗。」