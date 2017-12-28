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中央社

藤森特赦 健康淪階下囚前元首護身符

中央社2017/12/28 13:23
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社烏拉圭首都蒙狄維歐28日綜合外電報導）秘魯前總統藤森謙也因健康惡化獲現任總統特赦，在當地引軒然大波，也引發健康耗弱會否成為拉丁美洲一些仍在獄中的前獨裁者藉以提前出獄護身符的爭議。

法新社報導，人權團體憂心，藤森謙也（AlbertoFujimori）獲准特赦，是防止各國被判有罪前領導人群起爭取免刑上，所受最近一次的打擊。

人權團體舉出一系列個案以凸顯他們的憂心，除這次醫院臥病在床的藤森，坐輪椅的已故前智利獨裁者皮諾契特（Augusto Pinochet）、因宣稱罹失智症而不用遭判刑的前瓜地馬拉總統蒙特（Efrain Rios Montt），都因健康因素而得以豁免坐牢。

17年前當時84歲、已卸任的皮諾契特坐著輪椅搭機返回智利，此前他在倫敦遭拘禁503天，後來以健康因素獲釋，他一下機即起身與家人離開，反對派稱此為蓄意挑釁。

目前91歲的蒙特，雖正等候10月起的閉門重審判決，但就算遭定罪，也不用坐牢，因為法院已被說服，他的精神狀況已難負荷服刑。瓜地馬拉法院重審蒙特任內，他的安全部隊屠殺1770名被控支持左翼游擊隊的原住民一案。

因嚴重違反人權遭判刑25年的藤森獲現任總統特赦，引發上千名憤怒的秘魯群眾示威。

聯合國人權事務高級專員的拉美地區代表英卡爾卡泰拉（Amerigo Incalcaterra），就對特赦藤森發出嚴厲批評。英卡爾卡泰拉一直呼籲，應避免任何「恐導致刑不上身」的狀況出現。（譯者：中央社陳亦偉）1061228

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