藤森特赦 健康淪階下囚前元首護身符

（中央社烏拉圭首都蒙狄維歐28日綜合外電報導）秘魯前總統藤森謙也因健康惡化獲現任總統特赦，在當地引軒然大波，也引發健康耗弱會否成為拉丁美洲一些仍在獄中的前獨裁者藉以提前出獄護身符的爭議。

法新社報導，人權團體憂心，藤森謙也（AlbertoFujimori）獲准特赦，是防止各國被判有罪前領導人群起爭取免刑上，所受最近一次的打擊。

人權團體舉出一系列個案以凸顯他們的憂心，除這次醫院臥病在床的藤森，坐輪椅的已故前智利獨裁者皮諾契特（Augusto Pinochet）、因宣稱罹失智症而不用遭判刑的前瓜地馬拉總統蒙特（Efrain Rios Montt），都因健康因素而得以豁免坐牢。