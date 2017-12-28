看不懂中文免愁 移工轉換雇主網頁有外文

（中央社記者余曉涵台北28日電）許多在台灣的外籍移工中文會講卻看不懂，為了讓移工更清楚轉換雇主的工作案件受理及公告情形，勞動部元旦起上架5國語言「外籍勞工轉換雇主查詢」專區，讓移工免去閱讀困擾。

勞動部勞動力發展署今天發出新聞稿表示，為了使外籍勞工瞭解申請轉換雇主或工作案件受理及公告情形，減少勞資爭議，勞動部在跨國勞動力權益維護資訊網站增設5國語言的「外籍勞工轉換雇主查詢」專區，並從107年1月1日起正式上線使用，以便外籍勞工簡易查詢轉換雇主或工作申請案的辦理狀態。

發展署表示，目前建置的外籍勞工轉換雇主網路作業系統，提供外籍勞工、原雇主及新雇主辦理轉換雇主作業，協助媒合外籍勞工期滿轉換及一般轉換案件，是雇主在國內接續聘雇外籍勞工的主要訊息管道。