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看不懂中文免愁 移工轉換雇主網頁有外文

中央社2017/12/28 13:25
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者余曉涵台北28日電）許多在台灣的外籍移工中文會講卻看不懂，為了讓移工更清楚轉換雇主的工作案件受理及公告情形，勞動部元旦起上架5國語言「外籍勞工轉換雇主查詢」專區，讓移工免去閱讀困擾。

勞動部勞動力發展署今天發出新聞稿表示，為了使外籍勞工瞭解申請轉換雇主或工作案件受理及公告情形，減少勞資爭議，勞動部在跨國勞動力權益維護資訊網站增設5國語言的「外籍勞工轉換雇主查詢」專區，並從107年1月1日起正式上線使用，以便外籍勞工簡易查詢轉換雇主或工作申請案的辦理狀態。

發展署表示，目前建置的外籍勞工轉換雇主網路作業系統，提供外籍勞工、原雇主及新雇主辦理轉換雇主作業，協助媒合外籍勞工期滿轉換及一般轉換案件，是雇主在國內接續聘雇外籍勞工的主要訊息管道。

但實務上因目前轉換雇主系統是中文畫面，外籍勞工不易查詢其轉出公告狀態，未能得知相關訊息，而與雇主產生爭議，也造成行政管理上的困擾。

發展署指出，利用具有中文、英文、印尼文、越南文及泰文等5國語言顯示功能的跨國勞動力權益維護資訊網站，連接轉換雇主系統資料庫，新增外籍勞工轉換雇主外語查詢專區。

外籍勞工可按其語言別點選進入網頁中的該專區，輸入護照號碼，就可查詢自己的轉出資訊是否「公告中」、「已下架」或「未登錄」，希望避免移工因為看不懂中文，而衍生的勞資爭議。1061228

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